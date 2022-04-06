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Bitkin halde bulunan kara akbaba tedaviye alındı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de bitkin halde bulunan kara akbaba, tedavi altına alındı.

Osmaniye'de bitkin halde bulunan kara akbaba, tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Çardak köyünde vatandaşlar, yerde bitkin halde buldukları kara akbabayı, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine götürülen kara akbaba tedavi ve bakıma alındı.

Kara akbaba, tedavisinin ardından doğaya sanılacak.

Bitkin halde bulunan kara akbaba tedaviye alındı

Bitkin halde bulunan kara akbaba tedaviye alındı

Bitkin halde bulunan kara akbaba tedaviye alındı

Bitkin halde bulunan kara akbaba tedaviye alındı

Bitkin halde bulunan kara akbaba tedaviye alındı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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