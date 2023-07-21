Osmaniye'de Bisikletli Polis Timleri Göreve Başladı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve 'Martılar' diye adlandırılan bisikletli polis timleri, Karaçay Deresi rekreasyon alanında devriye geziyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgede asayişi sağlayan bisikletli polisler, araç ve motosikletle girmeye çalışanları da engelliyor.