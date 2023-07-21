Osmaniye'de Bisikletli Polis Timleri Göreve Başladı
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve 'Martılar' diye adlandırılan bisikletli polis timleri, Karaçay Deresi rekreasyon alanında devriye geziyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgede asayişi sağlayan bisikletli polisler, araç ve motosikletle girmeye çalışanları da engelliyor.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve "Martılar" diye adlandırılan bisikletli polis timleri göreve başladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğinde görevli polislerden seçilen 4 bisikletli polis, Karaçay Deresi rekreasyon alanında devriye geziyor.
"Martılar", vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgede asayişi sağlıyor.
Bisikletli polisler, bölgeye araç ve motosikletle girmeye çalışanları da engelliyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel