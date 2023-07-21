Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bisikletli polis timi 'Martılar', Karaçay Deresi alanında, pedal çevirerek devriye gezmeye başladı. Martılar, yürüyüş yoluna bisiklet ve motosikletleriyle girmeye çalışan sürücülere müdahalede bulunurken, ayrıca yürüyüş ve piknik masalarında oturan vatandaşların huzurunu bozanlar hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem yapacak. Şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama sorgulamasını yapacak olan timin vatandaşın huzurunu sağlayacağı kaydedildi.

Osmaniye'de bisikletli polis timi 'martılar' göreve başladı

OSMANİYE Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bisikletli polis timi "Martılar", Karaçay Deresi alanında, pedal çevirerek devriye gezmeye başladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği bünyesinde görevli 4 bisikletli polis, yürüyüş yolunda vatandaşların huzur ve güvenliği için her gün 12.00 - 24.00 saatleri arasında çalışmaya başladı. Martılar, yürüyüş yoluna bisiklet ve motosikletleriyle girmeye çalışan sürücülere müdahalede bulunurken, ayrıca yürüyüş ve piknik masalarında oturan vatandaşların huzurunu bozanlar hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem yapacağı ifade edildi. Ayrıca şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama sorgulamasını yapacak olan timin vatandaşın huzurunu sağlayacağı kaydedildi.

Vatandaşlar da, akşamları genelde burada yürüyüş yoluna oturmaya geldiklerini ailelerin ve gençlerin geldiğini onların güvenliği için bisikletli polisler olan martıların göreve başlamasının isabetli iyi bir karar olduğunu söyledi.