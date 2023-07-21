Osmaniye'de Bisikletli Polis Timi Göreve Başladı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bisikletli polis timi "Martılar", Karaçay Deresi bölgesinde pedal çevirerek devriye gezmeye başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği bünyesinde görevli 4 bisikletli polis, yürüyüş yolunda vatandaşların huzur ve güvenliği için her gün 12.00-24.00 saatleri arasında devriye gezmeye başladı. Martılar ekibi yürüyüş yoluna bisiklet ve motosikletleriyle girmeye çalışan sürücülere müdahalede bulunurken, yürüyüş ve piknik masalarında oturan vatandaşların huzurunu bozanlar hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem yapılacağı ifade edildi. Ayrıca şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapacak olan timin vatandaşın huzurunu sağlayacağı kaydedildi. Vatandaşlar, akşamları yürüyüş yoluna oturmaya geldiklerini belirterek, ailelerin ve gençlerin güvenliği için bisikletli polislerin göreve başlamasının isabetli bir karar olduğunu söylediler. - OSMANİYE

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bisikletli polis timi "Martılar", Karaçay Deresi bölgesinde pedal çevirerek devriye gezmeye başladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği bünyesinde görevli 4 bisikletli polis, yürüyüş yolunda vatandaşların huzur ve güvenliği için her gün 12.00-24.00 saatleri arasında devriye gezmeye başladı. Martılar ekibi yürüyüş yoluna bisiklet ve motosikletleriyle girmeye çalışan sürücülere müdahalede bulunurken, yürüyüş ve piknik masalarında oturan vatandaşların huzurunu bozanlar hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem yapılacağı ifade edildi. Ayrıca şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapacak olan timin vatandaşın huzurunu sağlayacağı kaydedildi.

Vatandaşlar, akşamları yürüyüş yoluna oturmaya geldiklerini belirterek, ailelerin ve gençlerin güvenliği için bisikletli polislerin göreve başlamasının isabetli bir karar olduğunu söylediler. - OSMANİYE