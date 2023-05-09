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Osmaniye'de bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Osmaniye'de bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karaçay Mahallesi'nde 5 Mayıs'ta H.İ.B'nin tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili soruşturmayı tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, M.Ç, M.B. ve H.Ö. ile olayı azmettirdiği öne sürülen M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Güncel Haberler

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