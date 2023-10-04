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Osmaniye'de bir kişinin parmaklarına sıkışan yüzükleri itfaiye çıkardı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişinin parmaklarında sıkışan 3 yüzük, itfaiye ekibince kesilerek çıkarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişinin parmaklarında sıkışan 3 yüzük, itfaiye ekibince kesilerek çıkarıldı.

Parmaklarına taktığı 3 çelik yüzüğü çıkaramayan kadın, Kadirli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Sağlık çalışanlarının yardım istemesi üzerine hastaneye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekip, yüzükleri elektrikli aletle keserek çıkardı.

Kaynak: AA / Güncel

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