Osmaniye'de bir kişinin parmaklarına sıkışan yüzükleri itfaiye çıkardı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişinin parmaklarında sıkışan 3 yüzük, itfaiye ekibince kesilerek çıkarıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişinin parmaklarında sıkışan 3 yüzük, itfaiye ekibince kesilerek çıkarıldı.
Parmaklarına taktığı 3 çelik yüzüğü çıkaramayan kadın, Kadirli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Sağlık çalışanlarının yardım istemesi üzerine hastaneye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekip, yüzükleri elektrikli aletle keserek çıkardı.
Kaynak: AA / Güncel