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Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

18 Aralık 2023 22:57 Güncelleme: 22:58 Abone Ol

Osmaniye'de Rızaiye Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.