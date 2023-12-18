Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Osmaniye'de Rızaiye Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Rızaiye Mahallesi 1084 sokakta iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçaklanan Tayfun Akıncı (26) olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Mehmet Furkan A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaya karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.