Osmaniye'de beton mikseri ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
B.Ö. idaresindeki 80 ABU 796 plakalı beton mikseri, Kadirli-Sumbas Kuzey Çevre Yolu Reşadiye yol kavşağında, Sıtkı Kaplan'ın kullandığı 01 UP 725 plakalı otomobille çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Adem Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.
Beton mikseri şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel