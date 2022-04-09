Osmaniye'de belediye binasında mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı - Haberler

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Osmaniye'de belediye binasında mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de belediye binasında mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye binasının içinde mahsur kalan ebabil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye binasının içinde mahsur kalan ebabil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kadirli Belediyesi hizmet binasına giren ebabil, dışarı çıkamayınca bitkin düştü.

İtfaiye ekiplerince yakalanan kuş, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce sağlık durumu kontrol edilen ebabil, herhangi bir probleminin olmadığının belirlenmesi üzerine doğaya salındı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye, İtfaiye, Güncel, Haberler

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