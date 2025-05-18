Osmaniye'de başı pencere korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki F.A'nın başı pencere korkuluğuna sıkıştı.
Çocuğun ailesinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, hidrolik makasla demirleri ayırıp F.A'nın başını sıkıştığı yerden kurtardı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel