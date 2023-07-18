Osmaniye'de Bamya Üretimi Türkiye'de 4. Sırada

OSMANİYE İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, il genelinde sezon boyunca 6 bin 500 ton bamya üretimi yapılmakta olduğunu belirterek, üretimi sıralamasında ise Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldığını söyledi.İl Müdürü Mustafa İlmeç, Cevdetiye Beldesinde bamya üreticiliği yapan çiftçi Ahmet Kaan Coşkun'u ziyaret ederek bamya hasadına katıldı. Tarım işçileriyle bir araya gelerek bilgi alış verişinde bulunan Müdür İlmeç, Osmaniye'de bamya üretiminin, son yıllarda alternatif tarım ürünleri arasında yer almakta olduğunu ve üretim sahasının her geçen gün genişlediğini kaydetti. Mustafa İlmeç, ' Osmaniye'de 2023 yılı itibariyle 2 bin 700 dekar alanda bamya üretimi yapılmakta ve dekara yaklaşık 2,5 ton bir verim elde edilmektedir. Sezon boyunca ise 6 bin 500 ton bir bamya üretimi yapılmaktadır. TÜİK verilerinde göre Osmaniye, bamya üretimi sıralamasında 4'üncü sırada yer almaktadır. Alan ve rekolte bakımından Balıkesir, İzmir ve Amasya'nın ardından Osmaniye dördüncü sırada bulunuyor. Bugün itibariyle bamyanın tarladan satış fiyatı 30 TL'dir.' dedi.

ÇİFTÇİLER TARAFINDAN DAHA TERCİH EDİLEBİLİR BİR TARIM ÜRÜNÜ

Yetiştiricinin uzun yıllardan bu yana bamya üretimi yaptığını ifade ettiğini söyleyen Müdür İlmeç, çiftçinin en fazla maliyet giderinin işçilik olduğunun görüldüğünü kaydetti. İlmeç, 'Bu şartlarda çiftçimiz bamya üretiminin ekonomik bir girdi olduğunu söylüyor. Tabi ki bamya üretimi ilimizde mart ayının 15'i gibi dikimi ile başlanmakta, mayıs ayının 15'i gibi hasadına başlanılmakta ve hasadın ardından 5 aylık bir üretim periyodu bulunmaktadır. Hasat günlük olarak yapılmakta ve günlük olarak ta pazara ulaştırılmaktadır. Günlük olarak hasat edilmesinden dolayı da çiftçimiz için daha ekonomik oluyor ve daha tercih edilebilir bir tarım ürünü arasında yer almaktadır. İlimizde üretilen bamya çevre illere ve büyük şehirlere sevk edilmektedir. Bamya, sağlık ve şifa kaynağı olarak yemeklik olarak tüketimi insanlarımızın tercih ettiği Türk mutfağının vaz geçilmez lezzetleri arasında yer almaktadır. Üretilen bamyanın bir kısmı doğrudan taze olarak bir kısmı ise kurutularak vatandaşımızın tüketimine sunulmaktadır' diye konutu. (DHA)