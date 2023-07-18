Osmaniye'de Bamya Hasadı Başladı

Türkiye'de bamya üretimi yapılan şehirlerden ilk 4'de yer alan Osmaniye'de hasat başladı. Tarladan 30 TL'ye alıcı bulan bamya üreticisinin de yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği Osmaniye'de de üretim durmadan devam ediyor. Çiftçilikle uğraşanlar tohumlarını toprakla buluşturmasının ardından hasatlarına başladı. Özellikle Türkiye'de bamya üretiminin yoğun olarak yapıldığı iller içinde 4'üncü sırada yer alan Osmaniye'de hasat başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç'te Cevdetiye Beldesinde bamya üreticiliği yapan çiftçi Ahmet Kaan Coşkun'u ziyaret ederek bamya hasadına katıldı. Hasat edilen ürünlerin tarladan kilogramının 30 TL'ye alındığı belirtildi.

Bamya üreticiliği yapan çiftçi Ahmet Kaan Coşkun, "Sürekli çiftçinin yanında olan günlük bir kazanç kapısı, çiftçinin işçi maliyeti yüksek bu sene verilen fiyat güzel 30 lira. 2,5 ton dekara verimi var, 5 ay boyunca günlük kazanç. Sadece elimizde işçiliğin ve ilaçlamanın maliyetli olması etkiliyor bunlarda zamanla düzene binerse rahat eder çiftçi "dedi.

Kentte bamya üretiminin, son yıllarda alternatif tarım ürünleri arasında yer almakta olduğunu ve üretim sahasının her geçen gün genişlediğini kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, " Osmaniye'de 2023 yılı itibariyle 2 bin 700 dekar alanda bamya üretimi yapılmakta ve dekara yaklaşık 2,5 ton bir verim elde edilmektedir. Sezon boyunca ise 6 bin 500 ton bir bamya üretimi yapılmaktadır. TÜİK verilerinde göre Osmaniye, bamya üretimi sıralamasında 4'üncü sırada yer almaktadır. Alan ve rekolte bakımından Balıkesir, İzmir ve Amasya'nın ardından Osmaniye dördüncü sırada bulunuyor. Bugün itibariyle bamyanın tarladan satış fiyatı 30 TL'dir" şeklinde konuştu.

"5 aylık üretim periyodu bulunuyor"

Yetiştiricinin uzun yıllardan bu yana bamya üretimi yaptığını ifade ettiğini söyleyen Müdür İlmeç, çiftçinin en fazla maliyet giderinin işçilik olduğunun görüldüğünü kaydetti.

İlmeç, "Bu şartlarda çiftçimiz bamya üretiminin ekonomik bir girdi olduğunu söylüyor. Tabi ki bamya üretimi ilimizde mart ayının 15'i gibi dikimi ile başlanmakta, mayıs ayının 15'i gibi hasadına başlanılmakta ve hasadın ardından 5 aylık bir üretim periyodu bulunmaktadır. Hasat günlük olarak yapılmakta ve günlük olarakta pazara ulaştırılmaktadır. Günlük olarak hasat edilmesinden dolayı da çiftçimiz için daha ekonomik oluyor ve daha tercih edilebilir bir tarım ürünü arasında yer almaktadır. İlimizde üretilen bamya çevre illere ve büyük şehirlere sevk edilmektedir. Bamya, sağlık ve şifa kaynağı olarak yemeklik olarak tüketimi insanlarımızın tercih ettiği Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer almaktadır. Üretilen bamyanın bir kısmı doğrudan taze olarak bir kısmı ise kurutularak vatandaşımızın tüketimine sunulmaktadır" diye bilgi verdi. - OSMANİYE