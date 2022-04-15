Osmaniye'de bakıma muhtaç yaşlı kişiye yardım eli uzatıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bakıma muhtaç 80 yaşındaki Kemal Kurt, huzurevine yerleştirildi.

Gafarlı köyünde iki katlı kerpiç evde tek başına yaşayan Kurt'un durumunu öğrenen Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ve Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yaşlı kişiyi evinde ziyaret etti.

Bakıma muhtaç olduğu belirlenen Kurt, Demiroğlu ve Tarhan'ın girişimleriyle Osmaniye Özden Huzurevi'ne yerleştirildi.

Demiroğlu, gazetecilere, Kurt'un eşinin 20 yıl önce hayatını kaybettiğini ve rahatsızlıkları nedeniyle kendine bakamadığını söyledi.

Kurt'a yardım edeceklerini dile getiren Demiroğlu, "Bundan sonra sıcak bir yuvası olacak. Güzel bir ortamda hayatını yaşamaya devam edecek." dedi.

Tarhan da, Kurt'un öncelikli olarak sağlık ve bakım ihtiyacının karşılanacağını belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve belediyeler olarak her zaman insanlarımıza sahip çıkacağız." diye konuştu.