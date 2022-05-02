Osmaniye'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 06 AB 3968 plakalı otomobil, Kırcaali Caddesi'nde kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Yaralanan sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Menderes Özat - Güncel