Osmaniye'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Osmaniye'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 06 AB 3968 plakalı otomobil, Kırcaali Caddesi'nde kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Menderes Özat - Güncel

Avrupa Birliği, Kırcaali, Otomobil, Osmaniye, Güncel, Haberler

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