Osmaniye'de Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlandı: Bisiklet Turu Düzenlendi
Osmaniye Belediyesinin düzenlediği etkinlikte, katılımcılar 3 kilometrelik parkurda bisiklet sürerek Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutladı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sağlıklı yaşam için bisiklet sürmenin önemine dikkat çekti.
Osmaniye'de Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.
Osmaniye Belediyesince organize edilen etkinlikte katılımcılar, bisikletleriyle 3 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.
Etkinlikte vatandaşlarla bisiklet süren Belediye Başkanı İbrahim Çenet, katılımcılara teşekkür etti.
Çenet, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Yaşamın daha sağlıklı ve güvenli olmasında bisiklet sürmenin önemini hep birlikte ifade etmek istedik." dedi.
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