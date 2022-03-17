Osmaniye'de av tüfeğiyle akaryakıt istasyonundan hırsızlığa tutuklama - Haberler

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Osmaniye'de av tüfeğiyle akaryakıt istasyonundan hırsızlığa tutuklama

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de av tüfeğiyle akaryakıt istasyonundan hırsızlığa tutuklama

Osmaniye'de av tüfeğiyle akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de av tüfeğiyle akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İskender Türkmen Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gece saatlerinde av tüfeğiyle gelen kar maskeli zanlının, çalışanları tehdit edip kasadaki 4 bin lira ile bir karton sigarayı alıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kaydından S.H.E. olduğunu belirlediği şüpheliyi, Yunus Emre Mahallesi'nde metruk bir evde saklanırken yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soygun, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'de av tüfeğiyle akaryakıt istasyonundan hırsızlığa tutuklama

Osmaniye'de av tüfeğiyle akaryakıt istasyonundan hırsızlığa tutuklama

Osmaniye'de av tüfeğiyle akaryakıt istasyonundan hırsızlığa tutuklama

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Osmaniye, Asayiş, Güncel, Haberler

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