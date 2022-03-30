Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan 60 zanlıdan 5'i tutuklandı - Haberler

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Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan 60 zanlıdan 5'i tutuklandı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan 60 zanlıdan 5'i tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 60 şüpheliden 5'i tutuklandı.

KADİRLİ, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 60 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-29 Mart'ta ilçe genelinde çok sayıda operasyon ve uygulama yapıldı.

Uygulama ve denetimlerde 60 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Çalışma kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 tabanca ve 2 bıçak ele geçirildi.

AA / Menderes Özat - Güncel

Osmaniye, Hisarcık, Kadirli, Asayiş, Güncel, Haberler

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