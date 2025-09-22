Haberler

Osmaniye'de Asayiş Uygulamasında 5 Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 13 zanlıdan 5'i tutuklandı. Uygulamalarda kurusıkı tabancalar, tüfekler, fişekler, çalıntı motosiklet ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda 4 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 185 fişek, çalıntı motosiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 5'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
Telefonundaki cevapsız arama zengin etti! Piyangodan 58 milyon TL kazandı

Cevapsız arama zengin etti! Rakamları not edip milyoner oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rasim Ozan Kütahyalı sessiz sedasız evlendi! 20 yaş küçük eşi bakın kim çıktı

Rasim Ozan sessiz sedasız evlendi! 20 yaş küçük eşi bakın kim çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.