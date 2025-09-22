Osmaniye'de Asayiş Uygulamasında 5 Zanlı Tutuklandı
Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 13 zanlıdan 5'i tutuklandı. Uygulamalarda kurusıkı tabancalar, tüfekler, fişekler, çalıntı motosiklet ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Çalışmalarda 4 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 185 fişek, çalıntı motosiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 5'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel