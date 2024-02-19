Osmaniye'de Asayiş Uygulamasında 22 Şüpheli Tutuklandı
Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 90 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı. Uygulamalarda, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve çalıntı motosikletler ele geçirildi.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 90 şüpheliden 22'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12-18 Şubat'ta kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 90 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı.
Uygulamalarda, ruhsatsız 11 tabanca ve 7 av tüfeği ile 55,33 gram uyuşturucu, hassas terazi ve çalıntı 2 motosiklet ele geçirildi.