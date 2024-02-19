Osmaniye'de Asayiş Uygulamasında 22 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 90 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12-18 Şubat'ta kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 90 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 11 tabanca ve 7 av tüfeği ile 55,33 gram uyuşturucu, hassas terazi ve çalıntı 2 motosiklet ele geçirildi.