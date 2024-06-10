Osmaniye'de asayiş uygulamasında 20 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheliden 20'si tutuklandı. Uygulama sonucunda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve çalıntı karavan ele geçirildi.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 82 şüpheliden 20'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Haziran'da kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 82 şüphelinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 8 tabanca ve 4 tüfek, 86,33 gram uyuşturucu ile çalıntı karavan ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı.