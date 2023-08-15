Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında Yakalanan 7 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, 107 şahıs yakalandı ve birçok suç eşyası ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı.