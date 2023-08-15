Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında Yakalanan 7 Şüpheli Tutuklandı
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Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, 107 şahıs yakalandı ve birçok suç eşyası ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 107 şahsı yakaladı. Şüphelilerden 1 otomobil, 6 av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca fişeği, 3 tüfek kartuşu, 2 motosiklet, 1 elektrikli bisiklet, 1 bisiklet ve 1 balta ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 7 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE