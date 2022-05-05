Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 33 kişiden 3'ü tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 33 kişiden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir hafta içerisinde farklı noktalarda asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 33 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, bıçak, fişek ve mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Menderes Özat - Güncel

Hisarcık, Osmaniye, Kadirli, Asayiş, Güncel, Haberler

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