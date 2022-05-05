Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 33 kişiden 3'ü tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 33 kişiden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir hafta içerisinde farklı noktalarda asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamalarda 33 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, bıçak, fişek ve mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
AA / Menderes Özat - Güncel