Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında Yakalanan 23 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 23 kişi tutuklandı. Uygulamalar sonucunda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirildi.

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 23 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda 78 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 87 muhtelif fişek, 5 bin 200 TL kumardan elde edilen para, 80.89 gram uyuşturucu madde ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Hırsızlık olaylarında ise 3 çalıntı araç, 2 motosiklet ve 4 akü ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 23 şüpheli tutuklandı. - OSMANİYE