Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
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Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 99 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 99 şüpheliden 21'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 16-22 Ekim'de kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 99 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı.
Uygulamalarda, ruhsatsız 11 tabanca ve 7 av tüfeği ile çalıntı araç ele geçirildi.
Kaynak: AA / Güncel