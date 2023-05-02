Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı
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Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 19'u tutuklandı.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Nisan'da kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 154 şüpheli yakalandı, 4 tüfek, 11 tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen otomobil, 2 motosiklet ve 1 bisiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel