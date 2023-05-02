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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 154 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Nisan'da kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 154 şüpheli yakalandı, 4 tüfek, 11 tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen otomobil, 2 motosiklet ve 1 bisiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Güncel Haberler

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