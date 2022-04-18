Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı
AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 39 kişiden 14'ü tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 39 kişiden 14'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-18 Nisan'da çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.
Denetimlerde bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, fişek ve mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 39 şüpheliden 14'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
AA / Menderes Özat - Güncel