Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı - Haberler

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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 39 kişiden 14'ü tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 39 kişiden 14'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-18 Nisan'da çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Denetimlerde bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, fişek ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 39 şüpheliden 14'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Menderes Özat - Güncel

Hisarcık, Osmaniye, Kadirli, Asayiş, Güncel, Haberler

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