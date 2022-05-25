Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

AA - Menderes Özat - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 21 kişiden 11'i tutuklandı.

Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 21 kişiden 11'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir hafta içerisinde farklı noktalarda asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, tehdit, kasten yaralama, yağma ve hırsızlık gibi suçlarından 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği, fişek ve mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Menderes Özat - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Kadirli, Asayiş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title