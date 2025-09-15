Haberler

Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 7 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan asayiş ve narkotik uygulamalarında 26 zanlı gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, çalıntı motosiklet ve uyuşturucu ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş ve narkotik uygulamalarında gözaltına alınan 26 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş ve narkotik uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 4 tabanca, tüfek, 18 fişek, çalıntı motosiklet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
