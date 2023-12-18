Haberler ›› Güncel ›› Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 21 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 21 Şüpheli Tutuklandı

18 Aralık 2023 16:24 Güncelleme: 16:25 Abone Ol

Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 170 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 21 kişi tutuklandı. Uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.