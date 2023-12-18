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Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 21 Şüpheli Tutuklandı

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Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 170 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 21 kişi tutuklandı. Uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 170 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11-17 Aralık'ta kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 170 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 11 tabanca, 7 av tüfeği, 361,54 gram uyuşturucu ve 263 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Tutuklama Adliye Uyuşturucu Gözaltı Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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