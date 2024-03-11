Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 14 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda ele geçirilen silah ve araçlarla birlikte 14 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 75 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 4-10 Şubat'ta kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı.
Uygulamalarda, ruhsatsız 6 tabanca, 2 av tüfeği, çalıntı minibüs, motosiklet ve bisiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.