Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 13 Şüpheli Tutuklandı
Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 163 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 163 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Uygulamalarda, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve çalıntı araçlar ele geçirildi.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 163 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 8-14 Ocak'ta yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 163 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı.
Uygulamalarda, ruhsatsız 10 tabanca, 1 av tüfeği, 141,58 gram uyuşturucu ile çalıntı 2 motosiklet ve 2 bisiklet ele geçirildi.