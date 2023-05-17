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Osmaniye'de arıcılara 278 ton 750 kilogram şeker dağıtıldı

Osmaniye'de arıcılara 278 ton 750 kilogram şeker dağıtıldı

Güncel Haberler

Osmaniye'de arıcılık yapan 666 üreticiye 278 ton 750 kilogram şeker verildi.

Osmaniye'de arıcılık yapan 666 üreticiye 278 ton 750 kilogram şeker verildi.

Vali Erdinç Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım töreninde, devletin her zaman üreticilerin yanında olduğunu, desteklerin her alanda devam edeceğini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de arıların ilkbahar beslenmesine destek için arıcılara kovan başına 4 kilogram şeker desteği verildiğini anlattı.

Osmaniye Arıcılar Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu da şekerin, arıların gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Konuşmaların ardından 666 arıcıya 278 ton 750 kilogram şeker dağıtıldı.

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Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Erdinç Yılmaz Osmaniye Güncel Haberler

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