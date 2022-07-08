Osmaniye'de arananlara yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Osmaniye'de arananlara yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

AA - Ersin Şimşek - Güncel
Osmaniye'de arananlara yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, F.K, M.K. ve F.C. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

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