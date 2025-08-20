Osmaniye'de Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı

Osmaniye'de hakkında 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., Adana'da saklandığı adreste düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet güçlerinin yaptığı operasyon sonrası A.K., Osmaniye'ye götürülerek cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de hakkında 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Adana'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" ve "dolandırıcılık" gibi 16 ayrı suçtan hakkında 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.K'nin Adana'da bulunduğunu belirledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesinin de desteğiyle yapılan araştırmalar sonucu hükümlünün saklandığı ikamet tespit edildi.

Ekiplerce adrese düzenlenen ortak operasyonla firari A.K. yakalandı.

Osmaniye'ye götürülen A.K, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

