Osmaniye'de apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Haberler

Osmaniye'de apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şehit Halis Şişman Mahallesi Estergon Caddesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, merdiven sarkıtarak ulaştıkları kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden kurtardı.
İtfaiye ekiplerince su ve ekmek verilen kedi yavrusunu bir vatandaş sahiplendi.
AA / Menderes Özat - Güncel