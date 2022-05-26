Osmaniye'de apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Haberler

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Osmaniye'de apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şehit Halis Şişman Mahallesi Estergon Caddesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, merdiven sarkıtarak ulaştıkları kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

İtfaiye ekiplerince su ve ekmek verilen kedi yavrusunu bir vatandaş sahiplendi.

AA / Menderes Özat - Güncel

Osmaniye, İtfaiye, Şehit, kedi, Güncel, Haberler

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