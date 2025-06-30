Osmaniye'de Anız Yangını Ormana Sıçradı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangında 5 dekar alan zarar gördü. Orman ekipleri yangını kontrol altına aldı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında 5 dekar alan zarar gördü.İlçedeki Çamiçi Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yaklaşık 5 dekar orman, yangında zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Haber-Kamera: Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ,(Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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