Osmaniye'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hasat sonrası çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Topraktepe köyü yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel