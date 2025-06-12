Osmaniye'de anaokulu öğrencilerinden "geri dönüşüm defilesi"

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Osmaniye'de anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin ve ailelerinin atık malzemeler kullanarak yaptığı kostümleri, düzenledikleri defilede sergiledi.

Osmaniye'de anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin ve ailelerinin atık malzemeler kullanarak yaptığı kostümleri, düzenledikleri defilede sergiledi.

Osmaniye Belediyesince belediye nikah salonunda düzenlenen etkinlikte, geri dönüşüme dikkat çekildi.

Bu kapsamda 23 Nisan Anaokulu ile Seher Sare Özden Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin ve ailelerinin gazete, kavanoz kapağı, plastik malzeme ve poşetlerden yaptığı kostümleri giyerek podyuma çıktı.

Etkinlikte ayrıca Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri çevreyle ilgili şarkılar söyledi.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, etkinlikte, öğrencilerin geri dönüşüm yoluyla harika eserler ortaya çıkardıklarını belirterek, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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