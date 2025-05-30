Osmaniye'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan akaryakıt yüklü tanker devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralanırken, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaza, sabah saatlerinde D400 kara yolu Kale Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Bedirhan S. yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker, yağışlı havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yola dökülen yakıt nedeniyle jandarma ve trafik ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Çıkan yangın hızlı müdahale sonucu büyümeden söndürüldü. Yaralanan sürücü ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.