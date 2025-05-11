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Osmaniye'de Akaryakıt Tankerinde Yangın Çıktı

Osmaniye'de Akaryakıt Tankerinde Yangın Çıktı
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Osmaniye'de seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi.

Osmaniye'de seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sürücüsü öğrenilemeyen 06 BJH 796 plakalı mazot yüklü tanker, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Mamure istasyonu yakınında bilinmeyen nedenle alev aldı.

Aracını yol kenarında durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
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