OSMANİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI GASP, KAMERADA

OSMANİYE'de bir petrol istasyonunda yaşanan kar maskeli ve silahlı gasp, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli Seyit H.E. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Mart günü saat 22.15 sularında Yunus Emre Mahallesi İskender Türkmen Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen yüzü kar maskeskeli şüpheli, yanında bulundurduğu torbadan av tüfeği çıkarttı. Silahı çalışanların üzerine doğrultan şüpheli, ilk olarak istasyon görelisinin üzerinde bulunan 2 bin 500 lirayı aldı. Daha sonra akaryakıt istasyonunun market bölümüne yönelen silahlı soyguncu, içinde 1500 TL olan yazar kasa ile reyonlardaki bir karton sigarayı alarak hızla kaçmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler istasyonda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleye aldı. Eşkali belirlenen silahlı soyguncu, yaklaşık 3 saat sonra aynı bölgede bulunan metruk bir binadan çıkarken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yapılan incelemede, gözaltına alınan Seyit H.E.'nin kasten yaralama, evden hırsızlık, tehdit, mala zarar verme gibi suçlardan 13 ayrı kaydının bulunduğu belirlendi. Seyit H.E.'nin metruk binada toprağa gömdüğü istasyondan gasb ettiği para ile kasa çıkartılarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyit H.E., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)