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OSMANİYE'DE AĞIR HASARLI BİNALARIN YIKIMI DEVAM EDİYOR

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrası Osmaniye'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrası Osmaniye'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yapılan incelemelerin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalar gerekli çevre önlemi alınarak, iş makinaları ile kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı 10 ilden biri de Osmaniye oldu. Sarsıntılarla yıkılan binaların enkazlarında arama-kurtarma ekipleri günlerce hayat kurtarmak için çaba harcadı. Kentte yıkılan 268 binanın enkazın yapılan aram-kurtarma çalışmaları sona erdi. Asrın depreminde kentte 976 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 590 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Kentte yapılan hasar tespit çalışmalarında 18 bin 983 bina kontrol edildi. Bu binalardan 11 bin 316'sının hasarsız, 4 bin 843'ünün az hasarlı olduğu belirlenirken, 200 bina ile ilgili de acil yıkım kararı verildi. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalar, iş makinaları ile kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Kahramanmaraş Osmaniye Güncel Haberler

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