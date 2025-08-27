Osmaniye'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yoldan çıkıp ağaca çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Hanifi B'nin kullandığı 27 BBC 773 plakalı tır, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde yoldan çıktı.
Savrulan tır, ağaca çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Bilici, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel