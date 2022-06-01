Osmaniye'de AFAD gönüllülerine eğitim veriliyor - Haberler

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Osmaniye'de AFAD gönüllülerine eğitim veriliyor

AA - Ersin Şimşek - Güncel
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Osmaniye'de AFAD gönüllülerine eğitim veriliyor

Osmaniye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince Düziçi'nde AFAD gönüllülerine eğitim verilmeye başlandıAFAD Osmaniye İl Müdürü Serhat Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD gönüllerine yönelik psikososyal destek, AFAD farkındalık, arama kurtarma, ve ilk yardım eğitim...

Osmaniye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) görevlilerince Düziçi'nde AFAD gönüllülerine eğitim verilmeye başlandı

AFAD Osmaniye İl Müdürü Serhat Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD gönüllerine yönelik psikososyal destek, AFAD farkındalık, arama kurtarma, ve ilk yardım eğitim verileceğini ve her bir gönüllüyü AFAD destek görevlisi yapmayı planladıklarını söyledi.

Bulut, eğitim kapsamında Osmaniye merkezde 120, Kadirli'de 78 ve Düziçi'nde 22 kişiye eğitim vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Osmaniye AFAD Güncel Haberler

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