Osmaniye'de açık havada kitap okuma etkinliği yapıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 450 öğrenci, düzenlenen kitap okuma etkinliğinde Devlet Bahçeli Meydanı'nda kitap okudu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Osmaniye Okuyor" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, yanlarında getirdikleri kitapları açık havada okudu.

Proje koordinatörü Mehmet Karip, gazetecilere yaptığı açıklamada amaçlarının okuyan ve okunduğunu anlayarak insanlarla paylaşan bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.