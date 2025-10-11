Haberler

Osmaniye'de 9 Yıldır Aranan FETÖ Zanlısı Yakalandı

Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu belirlenen S.Ç., 9 yıllık aranın ardından saklandığı evde gözaltına alındı. Sahte kimlik kullandığı tespit edilen zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt içerisinde sohbet imamlığı, bölge sorumluluğu yaptığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernekte genel sekreterlik görevinde bulunduğu gerekçesiyle 9 yıldan bu yana aranan S.Ç'nin saklandığı adresi tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı.

Sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
