Osmaniye'de 9 Yıldır Aranan FETÖ Zanlısı Yakalandı

Osmaniye'de 9 yıldır aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı saklandığı evde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt içerisinde sohbet imamlığı, bölge sorumluluğu yaptığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernekte genel sekreterlik görevinde bulunduğu gerekçesiyle 9 yıldan bu yana aranan S.Ç'nin saklandığı adresi tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı.

Sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.