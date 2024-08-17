Osmaniye'de 9 Yaşındaki Çocuğun Parmağına Sıkışan Metal Parça İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

OSMANİYE'de 9 yaşındaki A.A.D.'nin parmağına sıkışan metal parça itfaiye görevlilerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kesilerek çıkarıldı.

Evinde oyuncaklarıyla oynayan A.A.D., ortası delik olan metal bir parçayı yüzük gibi sağ el parmağına geçirdi. Ancak sıkışan metal çıkmayınca, A.A.D. ailesi tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Sağlık ekipleri, parça çıkarılamayınca hastaneye, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden ekipler çağrıldı. İtfaiye personellerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla A.A.D.'nin şişen parmağındaki parça kesilerek çıkarıldı. A.A.D. parmağına pansuman yapıldıktan sonra taburcu edilirken, ailesi, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.