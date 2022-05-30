Osmaniye'de 9 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Osmaniye'de 9 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de 9 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 öğrenci, bulantı ve kusma şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 öğrenci, bulantı ve kusma şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı.

Koçlu Şehit Mehmet Damar Ortaokulunda öğrenim gören 9 öğrenci, bulantı ve kusma şikayetleri görüldü.

Rahatsızlanan öğrenciler ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerden 6'sı ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, beraberinde şube müdürleriyle tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileten Tapsız, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu, rahatsızlığının tespitiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

AA / Menderes Özat - Güncel

Devlet Hastanesi Osmaniye Hisarcık Kadirli Güncel Haberler

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