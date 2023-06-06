Osmaniye'de 80 kök kenevir ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Sumbas ilçesi Gafarlı Köyü'nde uyuşturucu madde imal ettiği belirlenen M.K.isimli şahsın adresine operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde narkotik köpeği ile ev ve zeytin bahçesinin içindeki çalılık alanda yapılan aramada 80 kök yasadışı kenevir bitkisi ile geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.