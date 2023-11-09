Osmaniye'de 750 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düziçi ilçesinde durdurdukları ticari otomobilde yapılan aramada 750 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de jandarma ekipleri 750 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele çerçevesinde Düziçi ilçesinde durdurdukları ticari otomobilde arama yaptı. Ekipler, otomobilde 750 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel